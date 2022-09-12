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Народная милиция ДНР: военные ВСУ оставили позиции за донецким аэропортом

Силовые структуры

Украинские военные покинули позиции, которые располагались за взлётно-посадочной полосой аэропорта Донецка. Об этом сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Народная милиция ДНР: военные ВСУ оставили позиции за донецким аэропортом

В эфире Первого канала он отметил, что обстрелы Ясиноватой, Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) существенно сократились. По его словам, союзные силы РФ и ЛДНР постепенно продвигаются в направлении Авдеевки.

"Сейчас ВСУ оставили позиции за взлётно-посадочной полосой донецкого аэропорта", — подтвердил представитель Народной милиции.

Ранее стало известно, что в результате ударов украинской армии по Донецку скончался мирный житель. Следственный комитет РФ рассматривает действия ВСУ в качестве военных преступлений. Оперативники приступили к выяснению всех обстоятельств обстрела города.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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