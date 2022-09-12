Российские журналисты заявили, что чиновники трансформируют характер военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и в Донбассе.
"Готовится изменение статуса СВО", — написали в информационно-аналитическом Telegram-канале "Политджойстик".
Член Госдумы Адам Делимханов порекомендовал Украине "ждать сюрпризов" и анонсировал масштабное наступление Вооружённых сил Российской Федерации. Как подчеркнул парламентарий, солдаты освободят страну.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Москва потребует полной капитуляции Киева.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.