"Политджойстик": власти России готовятся изменить статус спецоперации на Украине

Российские журналисты заявили, что чиновники трансформируют характер военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине и в Донбассе.

"Готовится изменение статуса СВО", — написали в информационно-аналитическом Telegram-ка­на­ле "Политджойстик".

Член Госдумы Адам Делимханов порекомендовал Украине "ждать сюрпризов" и анонсировал масштабное наступление Вооружённых сил Российской Федерации. Как подчеркнул парламентарий, солдаты освободят страну.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Москва потребует полной капитуляции Киева.