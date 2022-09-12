Артиллерия ВС РФ и НМ ДНР сдерживает продвижение ВСУ на Угледарском направлении

Одним из наиболее стратегически важных направлений СВО остаётся Угледарское, где в настоящее время идут ожесточённые бои. Препятствовать продвижению противника помогает артиллерия, уничтожающая позиции противника и его боевой арсенал.

Именно город Угледар в ДНР может быть следующей целью ВСУ, пишет "Военное обозрение". Согласно сообщениям военкоров, на данном направлении украинская армия могла задействовать большое количество наёмников, особенно британских. Стягивание сил также может свидетельствовать о подготовке наступления.

По версии источника, ВСУ могут попытаться прорваться к дороге Донецк — Мариуполь. Для предотвращения атаки противника Россия задействовала на данном участке фронта мощный артиллерийский потенциал.

В данный момент артиллеристам ВС РФ и НМ ДНР удаётся предотвращать попытки противника перейти к наступательной операции.

"Огонь настолько плотный, что на данный момент украинские силы действовать эффективно не в состоянии", — сообщает "ВО".