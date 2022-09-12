Минобороны РФ: армия России уничтожила более 30 солдат ВСУ в Черкасской области

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине атаковали подразделение мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ.

"В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар Воздушно-космическими силами РФ по пункту дислокации", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, российские солдаты ликвидировали свыше 30 украинских военных и 10 единиц техники.

Ранее в МО сообщили об уничтожении 250 боевиков ВСУ в Купянске и Изюме.