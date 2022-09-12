Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине атаковали подразделение мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ.
"В районе населённого пункта Роги Черкасской области нанесён высокоточный удар Воздушно-космическими силами РФ по пункту дислокации", — отметили в ведомстве.
По данным министерства, российские солдаты ликвидировали свыше 30 украинских военных и 10 единиц техники.
Ранее в МО сообщили об уничтожении 250 боевиков ВСУ в Купянске и Изюме.
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ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.