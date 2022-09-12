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Ищенко: если Зеленского ликвидируют ВС РФ, его объявят героем нации

Силовые структуры

Самое лучшее — это наводить на освобождённых территориях Украины порядок, зачищать ячейки местного террористического подполья и стабилизировать политические структуры. Также важно обеспечить какую-то охрану или возможность самообороны для тех, кто поддерживает Россию. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко: если Зеленского ликвидируют ВС РФ, его объявят героем нации

Эксперт считает, что отвечать на теракты со стороны Украины аналогичным террором России не следует.

Людей, которым грозит опасность, надо просто вооружить, у них должна быть возможность защитить себя, заявил аналитик в беседе с изданием "Военное дело".

Он призвал также не забывать, что террористическую войну против РФ на самом деле ведут США. А им всё равно, сколько чиновников и военных Украины Россия ликвидирует в результате ответных мер за совершенные теракты, так как они спокойно будут назначать следующих, пояснил политолог.

Для США стало бы большой проблемой, если бы президента Украины Владимира Зеленского убили свои, поскольку нужно легитимизировать другого лидера страны. Однако в случае ликвидации его российскими военными его тут же объявят героем нации, что сыграет врагам России лишь на руку, заключил Ищенко.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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