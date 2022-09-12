Важно, что в ударе 11 сентября по энергетическим украинским объектам приняла активное участие дальняя авиация.
Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
Он обратил внимание на несколько фактов. Во-первых, Россия в спецоперации повышает уровень своих боевых возможностей. А, во-вторых, действует, как НАТО в его войнахю Ведь это метод Альянса — лишить соперника энергетического потенциала.
"Враг применяет по нам всё, что ему подают. У нас есть своё", — отметил военкор.
По его словам, ракетным войскам РФ необходимо помочь — русским пилотам включиться в ликвидацию дальних целей националистов. Плюс ко всему, лётчики получат такой нужный опыт применения своих возможностей.
"Если бы мы и морскую палубную авиацию применили. Но ей у нас ещё только предстоит родиться", — подытожил Сладков.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.