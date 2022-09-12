Соловьёв: НАТО противостоит России под видом ВСУ — с Украиной мы уже закончили

Союзные силы России и Народной милиции в ходе военной спецоперации на Украине противостоят армии националистического режима, которой руководит Североатлантический альянс. Военная промышленность Украины уже полностью уничтожена, и сейчас Россия ведёт борьбу с ВПК коллективного Запада. Об этом заявил тележурналист Владимир Соловьёв.

"Противник — это НАТО. Здесь не должно быть никаких иллюзий. С Украиной мы давно закончили разборку. Сейчас никакой военной промышленности Украины и близко нет. Тот, с кем мы воюем — это НАТО", — объяснил он.

Журналист отметил, что Запад фактически засыпает Незалежную войсками НАТО, оформляя их в качестве наёмников. Это опытные военные, которые служили в армиях альянса, заявил Соловьёв.

"Мы понимаем, что через разнообразные ЧВК типа Academi, бывшей Blackwater, через польские они будут де-факто просто войска НАТО присылать, ставить другой шеврон и засылать их в больших количествах", — заявил ведущий в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".