Новые удары по целям в Харькове уничтожили объекты критической инфраструктуры

Днём в понедельник, 12 сентября, по целям в Харькове российские Вооружённые силы нанесли новые удары.

Как сообщает издание "Русская Весна", город опять частично обесточен, наблюдаются перебои с интернетом.

В Киевском районе замечены пожары, в небо поднимается густой дым.

Позже сами горожане сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии прекращена подача воды. Снова остановились поезда в метрополитене.

"Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в городе пропал свет и прекращено водоснабжение", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.