Днём в понедельник, 12 сентября, по целям в Харькове российские Вооружённые силы нанесли новые удары.
Как сообщает издание "Русская Весна", город опять частично обесточен, наблюдаются перебои с интернетом.
В Киевском районе замечены пожары, в небо поднимается густой дым.
Позже сами горожане сообщили, что из-за отсутствия электроэнергии прекращена подача воды. Снова остановились поезда в метрополитене.
"Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в городе пропал свет и прекращено водоснабжение", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.