Пушилин: у союзных сил есть определённые успехи на артёмовском направлении

В районе Артёмовска у союзных сил РФ и ДНР прослеживаются определённые успехи. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, артёмовское направление считается крайне значимым для Вооружённых сил России и бойцов ДНР.

"Наши подразделения достигли здесь определённого успеха", — отметил Пушилин в эфире канала "Россия 24".

Он не стал уточнять, в каких именно населённых пунктах союзные войска развивают активные наступательные действия. Как пояснил глава ДНР, военно-политическое командование Украины отслеживает все комментарии, в том числе и те, которые озвучиваются на российском телевидении.

Ранее Пушилин сообщил, что власти Донецкой Народной Республики заметили активизацию украинских подразделений на угледарском направлении. При этом он подчеркнул: союзные войска РФ и ЛДНР продвигаются на определённых участках, ситуацию удаётся контролировать.