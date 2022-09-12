В районе Артёмовска у союзных сил РФ и ДНР прослеживаются определённые успехи. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, артёмовское направление считается крайне значимым для Вооружённых сил России и бойцов ДНР.
"Наши подразделения достигли здесь определённого успеха", — отметил Пушилин в эфире канала "Россия 24".
Он не стал уточнять, в каких именно населённых пунктах союзные войска развивают активные наступательные действия. Как пояснил глава ДНР, военно-политическое командование Украины отслеживает все комментарии, в том числе и те, которые озвучиваются на российском телевидении.
Ранее Пушилин сообщил, что власти Донецкой Народной Республики заметили активизацию украинских подразделений на угледарском направлении. При этом он подчеркнул: союзные войска РФ и ЛДНР продвигаются на определённых участках, ситуацию удаётся контролировать.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.