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Зеленский признал, что Украина не сможет победить Россию без США

Силовые структуры

Украина не сможет победить Россию без помощи США. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Соединённые Штаты являются лидером по объёмам поддержки Украины.

"Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это понимаю", — признал Зеленский в интервью CNN.

Также он выразил надежду, что поддержку Украины в Америке сохранят и демократы, и республиканцы, несмотря на то, что у последних в этом меньше заинтересованности.

Ранее американский сенатор Марк Уорнер признал помощь разведки США и Британии при контрнаступлении Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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