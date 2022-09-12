WarGonzo: "Спарта" уничтожила 40 боевиков ВСУ в районе Донецкого аэропорта

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли сегодня днём попытку контратаковать позиции батальона "Спарта" неподалеку от Донецкого аэропорта. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

Через лесопосадку, под прикрытием дождя, к территории аэропорта пешком подошло около 40 человек, которые были замечены разведчиками "Спарты", рассказал военкор.

По его словам, боевиков встретили залпами практически из всех видов оружия: сначала ВСУшников отсекли миномётным огнём, затем по ним стали работать самоходные гаубицы "Гиацинт" кубанских артиллеристов, вслед за этим танки, боевые машины пехоты, гранатомёты различных подразделений армии России.

Противник в результате огневого поражения понёс серьёзные потери в живой силе. Боевики трижды пытались эвакуировать своих убитых и раненых, большая часть из которых так и остались брошенными на поле боя, заключил репортёр в своём Telegram-канале.