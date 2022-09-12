Кнутов: ВСУ подошли к границе, но ВС РФ не попали в окружение

На Харьковском направлении складывается сложная ситуация. ВСУ подошли близко к российским границам, но ВС РФ уничтожают противника, сообщает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он считает, что важным вопросом сейчас является наличие резервов ВС РФ в Курской и Белгородской областях.

"Если там достаточно серьёзные силы есть, тогда присутствует перспектива движения на Харьков, он сейчас оголён. Если говорить о том, насколько успешно их наступление? Не успешно. Отчасти какие-то задачи были достигнуты, определённые цели, касающиеся территории, но не окружения наших войск. Нашим войскам не дали попасть в котёл, удалось вывести их. В том числе благодаря активным действиям и вертолётному десанту, мы видели там МИ-26. Этими ребятами усилена группировка наших сил на Донбассе", — цитирует Кнутова портал "Украина.ру".

Эксперт также сообщает, что российская армия наносит удары по концентрации украинских войск, хоть ВСУ и научились рассредоточивать свои силы. Кнутов полагает, что следующее наступление ВСУ следует ждать в Донбассе, но отслеживать их передвижение следует российским космическим силам и разведке.

"Из позитивных вещей — выведены вовремя войска с минимальными потерями, не произошло окружения. И второе — те войска, которые там сосредоточены, мы их уничтожаем достаточно эффективно. Плохо, что ВСУ приблизились к границе РФ, есть риск обстрелов наших городов", — заявил Кнутов.