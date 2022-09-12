Министр обороны Украины: никакого февраля 2022, пойдём до границ 1991 года

Выход на границы на момент начала спецоперации в Киеве не будут считать приемлемым результатом.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ему абсолютно понятно, что Украина побеждает. Как представитель Киева в Минском и Нормандском процессах, он поблагодарил президента Владимира Зеленского, решившего закрыть эту не имеющую шансов площадку.

Министр обороны Украины подчеркнул, что "они не верят" тем, кто тогда сидел напротив за столом.

"Мы тогда думали, что с ними можно договориться. Поэтому — ни о каких освобождённых территориях по состоянию на 24 февраля этого года разговор не может идти. Только о полном восстановлении территориальной целостности Украины и суверенитета в рамках международно-признанных границ по состоянию на 1991 год", — на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (проходит в Киеве) подытожил Резников.