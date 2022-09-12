Киев планирует воевать долго, однако наступать без западных танков весьма тяжело.
Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.
По его словам, контрнаступление будет продолжаться, однако пора подумать и о большом наступлении. Поэтому нужно наступательное оружие: в первую очередь, западные танки.
"Не случайно перед встречей в Рамштайне министр обороны Резников говорил о том, что нам нужны западные танки. Нужны самолёты, нужна штурмовая авиационная и тактическая авиация. Мы просили гаубицы. Почему ствольная артиллерия очень важна, потому что ракетную артиллерию можно сбить средствами ПВО", — перечисляет на You-Tube канале "Фабрика новин" аналитик.
Он отметил, что Киев готовится к зимним боям. А если все проблемы Запад им не поможет решить, то всё это наступление приведёт к большим жертвам.
"Задания поставлены какие? Освобождение Крыма, освобождение всех территорий. Поэтому, пока мы не получим достаточно помощи, понятно, что будет тяжело это сделать", — подытожил Карасёв.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.