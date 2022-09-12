Карасёв: ждём "Леопарды" для наступления на Крым

Киев планирует воевать долго, однако наступать без западных танков весьма тяжело.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, контрнаступление будет продолжаться, однако пора подумать и о большом наступлении. Поэтому нужно наступательное оружие: в первую очередь, западные танки.

"Не случайно перед встречей в Рамштайне министр обороны Резников говорил о том, что нам нужны западные танки. Нужны самолёты, нужна штурмовая авиационная и тактическая авиация. Мы просили гаубицы. Почему ствольная артиллерия очень важна, потому что ракетную артиллерию можно сбить средствами ПВО", — перечисляет на You-Tube канале "Фабрика новин" аналитик.

Он отметил, что Киев готовится к зимним боям. А если все проблемы Запад им не поможет решить, то всё это наступление приведёт к большим жертвам.

"Задания поставлены какие? Освобождение Крыма, освобождение всех территорий. Поэтому, пока мы не получим достаточно помощи, понятно, что будет тяжело это сделать", — подытожил Карасёв.