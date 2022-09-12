Гордон* о российских учителях на Украине: "Оказались в ласковых руках СБУ"

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что не менее 50 российских учителей попали в руки ВСУ.

Гордон позлорадствовал по поводу участи учителей, прибывших учить детей "русскому миру" на Украину. Он рассказал, что преподавателей не успели эвакуировать.

Журналист назвал российских учителей "перепсиховавшимися тётками с тетрадками и бюстом Пушкина под мышкой".

"Сколько именно глупых тёток, клюнувших на космические зарплаты, оказалось в ласковых руках СБУ — никто пока сказать не может. Вероятно, штук 50", — написал Гордон в своём микроблоге.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук, рассказала, что на Украине задержали учителей за сотрудничество с РФ, им грозит до 15 лет тюрьмы.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.