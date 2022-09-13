В подконтрольном России Херсоне пытались убить ректора госуниверситета Татьяну Томилину, которая сотрудничала с российскими властями.
Охранник женщины скончался от полученных травм в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Ректор получила ранение.
Женщине ранее угрожали за её слова о том, что "Россия здесь навсегда, и Россия будет нас защищать".
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.