В Херсоне совершено покушение на ректора госуниверситета, сотрудничавшую с РФ

В подконтрольном России Херсоне пытались убить ректора госуниверситета Татьяну Томилину, которая сотрудничала с российскими властями.

Охранник женщины скончался от полученных травм в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Ректор получила ранение.

Женщине ранее угрожали за её слова о том, что "Россия здесь навсегда, и Россия будет нас защищать".