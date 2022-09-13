Минобороны Армении: ВС Азербайджана предприняли действия по продвижению позиций

ВС Азербайджана предприняли действия по продвижению позиций на нескольких участках границы, сообщили в Минобороны Армении.

"Обстановка после нескольких часов военного конфликта продолжает оставаться крайне напряжённой, — сообщили в ведомстве. — Принимаются соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности".

Из-за обострения ситуации полиция страны переведена на усиленный режим. Граждан просят не поддаваться панике.