ВС Азербайджана предприняли действия по продвижению позиций на нескольких участках границы, сообщили в Минобороны Армении.
"Обстановка после нескольких часов военного конфликта продолжает оставаться крайне напряжённой, — сообщили в ведомстве. — Принимаются соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности".
Из-за обострения ситуации полиция страны переведена на усиленный режим. Граждан просят не поддаваться панике.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.