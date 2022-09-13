В Армении принимают экстренные меры в связи с обеспечением общественного порядка и безопасности в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.
О данном решении сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи со сложившейся ситуацией на границе полиция Армении переведена на усиленный режим службы. Принимаются соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Призываем граждан не поддаваться панике", — гласит пресс-релиз.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл заседание Совбеза, в котором обсуждались начавшиеся в полночь агрессивные действия Азербайджана.
Принято решение официально обратиться к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Помощи будут также искать в ОДКБ и Совете Безопасности ООН.
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