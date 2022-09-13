Полицию Армении перевели на усиленный режим службы из-за агрессии Азербайджана

В Армении принимают экстренные меры в связи с обеспечением общественного порядка и безопасности в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

О данном решении сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи со сложившейся ситуацией на границе полиция Армении переведена на усиленный режим службы. Принимаются соответствующие меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Призываем граждан не поддаваться панике", — гласит пресс-релиз.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл заседание Совбеза, в котором обсуждались начавшиеся в полночь агрессивные действия Азербайджана.

Принято решение официально обратиться к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Помощи будут также искать в ОДКБ и Совете Безопасности ООН.