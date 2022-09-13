Армения обвинила в обострении на границе Азербайджан

Министерство обороны Армении обвинило в обострении конфликта на границе властей Азербайджана.

Как заявили в военном ведомстве страны, с азербайджанской стороны провели "масштабную провокацию" и обстреляли армянские ВС.

"Вся ответственность за широкомасштабную провокацию несёт военно-политическое руководство Азербайджана", — сообщили в Минобороны Армении.