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Армения обвинила в обострении на границе Азербайджан

Силовые структуры

Министерство обороны Армении обвинило в обострении конфликта на границе властей Азербайджана.

Как заявили в военном ведомстве страны, с азербайджанской стороны провели "масштабную провокацию" и обстреляли армянские ВС.

"Вся ответственность за широкомасштабную провокацию несёт военно-политическое руководство Азербайджана", — сообщили в Минобороны Армении.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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