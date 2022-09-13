Министерство обороны Армении обвинило в обострении конфликта на границе властей Азербайджана.
Как заявили в военном ведомстве страны, с азербайджанской стороны провели "масштабную провокацию" и обстреляли армянские ВС.
"Вся ответственность за широкомасштабную провокацию несёт военно-политическое руководство Азербайджана", — сообщили в Минобороны Армении.
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