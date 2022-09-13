Теракт в одном из кафе Новой Каховки должны были организовать местные жители по заданию Службы Безопасности Украины, заявили в пресс-службе администрации Каховского района.
Согласно информации, в кафе часто собираются для обсуждения текущих вопросов представители администрации города и представители ВС.
"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители", — сообщили в пресс-службе.
"Претенденты" на исполнение теракта отказались от участия в подрыве и СБУ пришлось вербовать нового жителя. Согласно информации, за исполнение поручения мужчине пообещали 150 долларов.
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