Теракт в кафе Новой Каховки готовился по заданию СБУ — власти региона

Теракт в одном из кафе Новой Каховки должны были организовать местные жители по заданию Службы Безопасности Украины, заявили в пресс-службе администрации Каховского района.

Согласно информации, в кафе часто собираются для обсуждения текущих вопросов представители администрации города и представители ВС.

"Взрыв по заказу СБУ должны были организовать местные жители", — сообщили в пресс-службе.

"Претенденты" на исполнение теракта отказались от участия в подрыве и СБУ пришлось вербовать нового жителя. Согласно информации, за исполнение поручения мужчине пообещали 150 долларов.