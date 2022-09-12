Власти Новой Каховки сообщили о ракетных обстрелах ВСУ

Представители военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области заявили об атаках со стороны армии Украины. Как отметили чиновники, населённый пункт защищают системы противовоздушной обороны.

"Более 10 сработок по ракетам", — подчеркнули политики.

Ранее сообщалось, что работники Федеральной службы безопасности России инсценировали гибель заместителя руководителя ВГА Каховского района Виталия Гуры. По данным службы, живым оказался и замглавы МВД административного центра Сергей Томко.