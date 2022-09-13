Зубец: ВСУ уничтожают инфраструктуру в мирных регионах, чтобы "насолить" России

Украинская сторона специально уничтожает городскую инфраструктуру на освобождённых территориях, чтобы "насолить" России, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

Как подчеркнул эксперт, таким образом, киевский режим предпринимает попытки "контролировать" российскую сторону. В частности, удары по ГЭС и АЭС не что иное, как чистый шантаж.

"Придётся вкладывать очень большие деньги в создание этой базы — электростанций, плотин, ирригационной системы. Создание для РФ дополнительных проблем — главная цель Зеленского", — пояснил зубец в беседе с Украиной.ру.

По словам эксперта, для Киева важно как можно больше создать "неудобств" и "насолить" российской стороне, чтобы вынудить Москву пойти на условия украинского режима.