Минобороны РФ обнародовало кадры ударов из миномётов "Тюльпан"

Представители Министерства обороны России обнародовали кадры работы миномётов "Тюльпан" в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В ведомстве сообщили, что российские военные активно используют 240-миллиметровые самоходные "Тюльпаны" во время боевых действий. Эти миномёты позволяют армии РФ оперативно уничтожать инфраструктуру и позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как пояснили в Минобороны РФ, с помощью "Тюльпанов" можно разрушать командные пункты, артиллерийские батареи, прочные полевые и фортификационные сооружения противника.

"Там, где артиллерия и обычная пехота не могут взять, работают "Тюльпаны", — прокомментировали в профильном ведомстве.

Отмечается, что у "Тюльпанов" большой калибр, способный пробивать даже бетон. В пресс-службе Министерства обороны России подчеркнули: ни у одной страны мира нет таких мощных миномётов.

Миномёт "Тюльпан" был разработан на Уральском заводе транспортного машиностроения.