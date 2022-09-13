Представители Министерства обороны России обнародовали кадры работы миномётов "Тюльпан" в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В ведомстве сообщили, что российские военные активно используют 240-миллиметровые самоходные "Тюльпаны" во время боевых действий. Эти миномёты позволяют армии РФ оперативно уничтожать инфраструктуру и позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как пояснили в Минобороны РФ, с помощью "Тюльпанов" можно разрушать командные пункты, артиллерийские батареи, прочные полевые и фортификационные сооружения противника.
"Там, где артиллерия и обычная пехота не могут взять, работают "Тюльпаны", — прокомментировали в профильном ведомстве.
Отмечается, что у "Тюльпанов" большой калибр, способный пробивать даже бетон. В пресс-службе Министерства обороны России подчеркнули: ни у одной страны мира нет таких мощных миномётов.
Миномёт "Тюльпан" был разработан на Уральском заводе транспортного машиностроения.
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