Соловьёв высказался о мобилизации в РФ: нужны добровольцы

Сейчас уже нет прежней украинской армии, а есть боевые подразделения НАТО, напичканные инструкторами. Это значит, что России сейчас надо на протяжении нескольких недель подготовить добровольцев столько, сколько нужно. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв.

"Когда говорят мобилизация, это вообще о чём? Мобилизация экономики — я понимаю. Поставить всех граждан под ружьё? Их обучить сначала надо. В этом нет никакого политического смысла, это только оголяет экономику. Надо рассчитать сначала, сколько нам нужно бойцов. На это есть военные, которые прекрасно знают ответы", — заметил журналист.

Он согласился с мнением командира батальона "Восток" армии ДНР Александра Ходаковского, что бросать неподготовленных людей без бронежилетов на фронт не имеет смысла.

Есть много добровольцев, желающих принять участие в боевых действиях на Украине, но их должно быть больше, считает Соловьёв.

Сколько раз мы говорили, что мало людей. А люди нужны, значит — добровольцы, значит — профессионалы, надо думать и действовать, заключил ведущий.

Также он добавил, что необходимо переходить на иной режим СВО, крайне жёсткий, и возвращаться на те территории, которые оставили.

Ранее военный историк Юрий Кнутов объяснил, почему всеобщая мобилизация в РФ ничего не даст.