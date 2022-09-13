Западные страны должны увеличить поставки тяжёлых вооружений Киеву. С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью Politico он отметил, что киевский режим пытается изменить ход событий на Украине.
"Нам требуется больше тяжёлого оружия и боеприпасов от партнёров для наращивания темпа", — сказал глава МИД.
При этом издание подчёркивает: контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), скорее всего, придётся притормозить, ведь некоторые страны Евросоюза испытывают дефицит военной техники, свободной для передачи Киеву. Как отмечает Politico, власти Франции и ФРГ не планируют серьёзно наращивать поставки оружия для украинской армии.
Вместе с тем руководитель Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в беседе с корреспондентом газеты заявила, что Евросоюз должен и дальше обеспечивать солдат ВСУ военным оборудованием, а также организовывать курсы подготовки для них.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.