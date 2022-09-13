Кулеба: Киеву нужны тяжёлые вооружения для изменения хода событий на Украине

Западные страны должны увеличить поставки тяжёлых вооружений Киеву. С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью Politico он отметил, что киевский режим пытается изменить ход событий на Украине.

"Нам требуется больше тяжёлого оружия и боеприпасов от партнёров для наращивания темпа", — сказал глава МИД.

При этом издание подчёркивает: контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), скорее всего, придётся притормозить, ведь некоторые страны Евросоюза испытывают дефицит военной техники, свободной для передачи Киеву. Как отмечает Politico, власти Франции и ФРГ не планируют серьёзно наращивать поставки оружия для украинской армии.

Вместе с тем руководитель Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в беседе с корреспондентом газеты заявила, что Евросоюз должен и дальше обеспечивать солдат ВСУ военным оборудованием, а также организовывать курсы подготовки для них.