Военкор Сладков: группировку ВС РФ на Украине нужно увеличить в пять раз

России, чтобы чувствовать себя уверенно в конфликте на Украине, нужно примерно в пять раз больше людей на фронте. И это без учёта штатного состава воинских подразделений. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в эфире программы "Полный контакт" на Соловьёв LIVE.

"Если мы оборонялись 8:1 на Харьковском направлении, то есть их восемь, нас один, то мы хотя бы должны раз в пять увеличить количество. Это кроме доукомплектования штатных частей. Штатные подразделения должны быть укомплектованы безупречно", — пояснил военкор.

По его мнению, возможно, надо отдельным законом призвать какую-то категорию граждан или процент от этой категории. Хотя, конечно, сначала их нужно подготовить, добавил репортёр.

Он также призвал организовать ускоренные офицерские курсы, чтобы готовить командиров низшего звена.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что в России есть много добровольцев, желающих принять участие в боевых действиях на Украине, однако их должно быть больше.