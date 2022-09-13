Все заявления Белого дома и Пентагона о том, что они продолжат поставлять оружие на Украину якобы для защиты "суверенитета" страны, направлены на ослабление России, заявил Герой РФ, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
По словам российского военного, в интересах Вашингтона продолжать войну "до последнего украинца", чтобы реализовать собственные планы.
"Принудить Россию на прекращение боевых действий на невыгодных для России условиях. Тем самым объявить всему миру, что якобы они тем самым победили РФ. Но это всё, условно говоря, их желания и хотелки, — пояснил Герой России в беседе с ФАН. — Америка кровно заинтересована, чтобы на Украине как можно дольше продолжался конфликт. Причем до последнего украинца".
Липовой подчеркнул, что любые поставки оружия на Украину провоцируют продолжение кровопролития и конфликта. Тем не менее в интересах Вашингтона продолжать вести негласную войну с Россией руками украинцев.
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