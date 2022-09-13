Ищенко: даже если на ЗАЭС сбросят ядерную бомбу, Европе будет "плевать"

Евросоюзу и Западу безразличны последствия ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, заявил политолог Ростислав Ищенко. По его словам, данная тема очень выгодна представителям ЕС и Киеву в контексте антироссийской информационной войны.

Как подчеркнул политолог, пока ситуация не представляет никакой физической опасности.

"Даже если бы на Запорожскую атомную станцию сбросили ядерную бомбу, то Европе было бы в целом плевать на то, что там произошло, — пояснил политолог в интервью "Военному делу". — То есть то, что достигнет Европы — это небольшое повышение радиационного фона".

По словам политолога, Киев находится от зоны Чернобыльской АЭС на расстоянии чуть более сотни километров, но после катастрофы город никак не пострадал.

"А теперь посчитайте, на каком расстоянии находятся европейские центры от Запорожской АЭС? Так что переживут они это совершенно спокойно", — резюмировал политолог.