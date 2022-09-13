Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Журавлёвку

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке армии Украины на село Журавлёвка. Как подчеркнул российский чиновник, военные повредили здания школы, культурного центра и администрации.

"Запугать, других целей у них (украинских властей. — Прим. ред.) нет!" — подчеркнул губернатор.

По его данным, на территории населённого пункта находятся только пожилые люди.

Ранее Гладков сообщил о напряжённой обстановке в Журавлёвке и Нехотеевке. Также глава региона призвал жителей этих сёл эвакуироваться.