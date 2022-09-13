Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об очередной атаке армии Украины на село Журавлёвка. Как подчеркнул российский чиновник, военные повредили здания школы, культурного центра и администрации.
"Запугать, других целей у них (украинских властей. — Прим. ред.) нет!" — подчеркнул губернатор.
По его данным, на территории населённого пункта находятся только пожилые люди.
Ранее Гладков сообщил о напряжённой обстановке в Журавлёвке и Нехотеевке. Также глава региона призвал жителей этих сёл эвакуироваться.
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