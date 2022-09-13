Глава ВГА Ганичев: Чернокожие наёмники ездят по Купянску и стреляют в людей

Все населённые пункты, которые были оставлены союзными силами, подверглись разграблению и террору со стороны ВСУ и иностранных наёмников.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в прямом эфире "Летучки" RT.

"Процветают мародёрство и убийства со стороны ВСУ. Всё это делается под контролем западных спецслужб", — отметил военный чиновник.

По его словам, многие местные жители не стали эвакуироваться. Они понадеялись, что в украинской армии находятся их соотечественники, а значит им нечего бояться. Оказалось, что кровавыми провокациями Киев приказал заняться иностранным боевикам.

"Мы получаем информацию о том, что чернокожие наёмники ездят по Купянску и отстреливают людей", — рассказал Ганчев.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии срочно передислоцируется с передовой подальше от линии фронта.