Все населённые пункты, которые были оставлены союзными силами, подверглись разграблению и террору со стороны ВСУ и иностранных наёмников.
Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в прямом эфире "Летучки" RT.
"Процветают мародёрство и убийства со стороны ВСУ. Всё это делается под контролем западных спецслужб", — отметил военный чиновник.
По его словам, многие местные жители не стали эвакуироваться. Они понадеялись, что в украинской армии находятся их соотечественники, а значит им нечего бояться. Оказалось, что кровавыми провокациями Киев приказал заняться иностранным боевикам.
"Мы получаем информацию о том, что чернокожие наёмники ездят по Купянску и отстреливают людей", — рассказал Ганчев.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии срочно передислоцируется с передовой подальше от линии фронта.
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