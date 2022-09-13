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Союзные войска ВС РФ и НМ ЛДНР продвигаются в Артёмовске и на Северск

Силовые структуры

Шаг за шагом союзные войска РФ и народных республик продолжают продвигаться на Донецком фронте. Боевые успехи достигнуты на Северском и Артёмовском направлениях.

По данным "Военного обозрения", спецназ "О" развивает наступательную операцию на город Северск. Группа боевиков ВСУ была уничтожена в лесополосе недалеко от города.

Нашим подразделениям удалось также закрепиться на окраинах Артёмовска в промзоне. Развивается наступление в центр города с восточной части населённого пункта.

Ранее ВСУ совершили передислокацию штабов из Артёмовска в Часов Яр. По версии издания, это может свидетельствовать о том, что боевики испытывают проблемы на указанном направлении.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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