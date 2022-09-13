Шаг за шагом союзные войска РФ и народных республик продолжают продвигаться на Донецком фронте. Боевые успехи достигнуты на Северском и Артёмовском направлениях.
По данным "Военного обозрения", спецназ "О" развивает наступательную операцию на город Северск. Группа боевиков ВСУ была уничтожена в лесополосе недалеко от города.
Нашим подразделениям удалось также закрепиться на окраинах Артёмовска в промзоне. Развивается наступление в центр города с восточной части населённого пункта.
Ранее ВСУ совершили передислокацию штабов из Артёмовска в Часов Яр. По версии издания, это может свидетельствовать о том, что боевики испытывают проблемы на указанном направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.