Госсекретарь США Блинкен: контрнаступление армии Украины только начинается

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что мировая общественность наблюдала лишь за началом контрнаступления украинских военных против российских солдат. Об этом написали в международном агентстве новостей Reuters.