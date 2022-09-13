Конашенков: армия РФ наносит массированные удары по ВСУ на всех направлениях

Российские военные наносят массированные удары по украинским подразделениям на всех операционных направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что армия РФ уничтожает военно-артиллерийское вооружение, боеприпасы и инфраструктуру ВСУ.

"ВКС России, ракетные войска, артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям Вооружённых сил Украины на всех операционных направлениях", — указал Конашенков.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: с момента начала спецоперации российские военные уничтожили 293 самолёта, 154 вертолёта, свыше 1900 беспилотников, 4900 танков, 374 зенитных ракетных комплекса (ЗРК) противника.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ поразили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Очаков Николаевской области, а также семь реактивных снарядов ВСУ на территории Херсонской области.