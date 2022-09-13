Российские военные наносят массированные удары по украинским подразделениям на всех операционных направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что армия РФ уничтожает военно-артиллерийское вооружение, боеприпасы и инфраструктуру ВСУ.
"ВКС России, ракетные войска, артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям Вооружённых сил Украины на всех операционных направлениях", — указал Конашенков.
Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул: с момента начала спецоперации российские военные уничтожили 293 самолёта, 154 вертолёта, свыше 1900 беспилотников, 4900 танков, 374 зенитных ракетных комплекса (ЗРК) противника.
Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ поразили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Очаков Николаевской области, а также семь реактивных снарядов ВСУ на территории Херсонской области.
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