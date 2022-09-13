Минобороны: армия РФ сбила украинский вертолёт Ми-8 и шесть беспилотников

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Отмечается, что цели были поражены в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

В пресс-службе Минобороны добавили, что армия России также уничтожила семь реактивных снарядов ВСУ возле Новой Каховки и Киселёвки Херсонской области.

"Авиация ВКС РФ в районе Очакова Николаевской области поразила вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины", — подчеркнули в профильном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипажу российского ударного вертолёта Ми-35 удалось уничтожить украинскую бронетанковую колонну и живую силу противника в районе Изюма Харьковской области.