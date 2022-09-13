На юге Украины продолжаются ожесточённые боевые действия. ВС РФ сдерживают наступление противника. По словам первого министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, на Херсонском направлении нашим войскам удаётся удерживать свои позиции. Идёт укрепление войск.
"Под Херсоном наши войска продолжают повсеместно удерживать свои позиции, идёт их срочное укрепление и инженерное оборудование. Сведения о якобы отходе от Киселёвки (севернее Херсона) опровергаются находящимися там российскими военными", — сообщил Стрелков.
Ранее сообщалось о регулярных обстрелах Херсонской области боевиками Вооружённых сил Украины.
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