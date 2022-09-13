Стремоусов: боевики ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку

Боевики украинской армии выбрали новые мишени для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Теперь под прицелом ВСУ находятся Новая Каховка и Херсон. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что города регулярно подвергаются массированным обстрелам со стороны силовиков киевского режима.

"Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнёрами, которые их спонсируют», — цитирует слова Стремоусова РИА Новости.