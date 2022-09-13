Бывший замкомбата армии ДНР Захар Прилепин проинформировал о ситуации на Харьковском направлении СВО, ссылаясь на информацию человека с передовой. Отмечается, что в распоряжении ВСУ имеется большое количество боевой техники, при этом в боях "русская арта" эффективно выполняла боевые задачи.
В ходе военных действий при оставлении позиций в Харьковской области ВС РФ удалось взять в плен множество наёмников, большинство из которых являются британцами либо поляками.
"В плену <...> достаточное количество противника. Большинство — наёмники. Все англичане либо поляки", — цитирует информацию Прилепина "Русская весна".
Ранее сообщалось об ожесточённых боевых действиях под Херсоном, где ВС РФ успешно удерживают свои позиции.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.