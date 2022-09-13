Сербский снайпер Деки об интересе НАТО на Украине: колонизаторам нужны рабы

Военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале опубликовал короткое интервью с сербским снайпером с позывным Деки, воюющем на стороне союзной армии. Приехав в Донбасс, он видит происходящее там незамыленным взглядом, трезво оценивая причинно-следственные связи событий.

По его словам, в украинской в**** союзники Киева — и США, и Европа — получают то, что им нужно:

"Штаты, Англия и Франция привыкли жить от колониализма. Им для жизни нужны рабы. Они пытались поработить Россию, чтобы пользоваться всем, что у неё есть: энергоресурсами, без которых всё приходит в упадок;

людьми, которые бы работали на них", —

— говорит сербский военный.

Деки поясняет, что в самих странах-"колонизаторах" работать некому — там слишком много так называемого "среднего класса" — людей с хорошим достатком, которые могут себе позволить тратить деньги.

"Это настоящие Содом и Гоморра, — говорит снайпер. — Общество бездумного потребления и накопления горсткой очень богатых людей капиталов. Вот они-то и хотят всё разрушить ради собственных интересов. А Россия — единственная, кто им мешает. Её пытались развалить изнутри — не вышло. Пытались через Белоруссию — сорвалось. Теперь вот Украина".

Потом, предполагает серб, будет Казахстан — к нему пока присматриваются.

"Если хоть где-то получится, — считает Дека, — Содом и Гоморра расползутся по всему миру".

Пока же роль рабов при колонизаторах хорошо отыгрывают украинцы. Но, видимо, их маловато.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине