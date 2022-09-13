Продолжается успешное сдерживание националистической армии Украины на Херсонском и Николаевском направлениях.
Бойцы подразделения 127-го полка сил Донбасса совместно с Вооружёнными силами России удерживают позиции. Об этом сообщает издание "Русская Весна".
По информации, очередное наступление боевиков ВСУ на Киселёвку в Херсонской области было неудачным. После провального наступления украинской армии бойцы объединённых сил захватили трофеи и пленных всушников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попытка контрнаступления бандеровцев в районе Щурово под Красным Лиманом отражена.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.