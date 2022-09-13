Бойцы союзных сил отражают атаки ВСУ на Киселёвку на Херсонщине

Продолжается успешное сдерживание националистической армии Украины на Херсонском и Николаевском направлениях.

Бойцы подразделения 127-го полка сил Донбасса совместно с Вооружёнными силами России удерживают позиции. Об этом сообщает издание "Русская Весна".

По информации, очередное наступление боевиков ВСУ на Киселёвку в Херсонской области было неудачным. После провального наступления украинской армии бойцы объединённых сил захватили трофеи и пленных всушников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попытка контрнаступления бандеровцев в районе Щурово под Красным Лиманом отражена.