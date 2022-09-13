Союзные войска отражают атаки врага и стабилизируют фронт

Объединённая армия РФ и сил Донбасса успешно отражает атаки боевиков ВСУ, стабилизируя фронт.

Об этом сообщает издание "Русская Весна", предоставляя сводку с фронта.

ВС РФ три раза пресекли попытки националистов навести переправу у города Святогорск. В район стягивались подкрепления ЛДНР. ВСУ действовали небольшими группами и были весьма ограничены в боеприпасах, сообщает издание.

Также отмечается, что бандеровцы малыми группами предпринимали попытки наступления на Красный Лиман со стороны Брусовки и Старого Каравана. Армия России пресекла попытки неонацистов форсировать Северский Донец.

Под Ямполем ВСУ провели безуспешные попытки атак. То же самое произошло и со стороны Дзержинска

Объединённая армия сейчас у окраин Артемовска. Битва идёт за каждый метр территории. Но наступление ВС РФ продолжается.