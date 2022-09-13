Объединённая армия РФ и сил Донбасса успешно отражает атаки боевиков ВСУ, стабилизируя фронт.
Об этом сообщает издание "Русская Весна", предоставляя сводку с фронта.
ВС РФ три раза пресекли попытки националистов навести переправу у города Святогорск. В район стягивались подкрепления ЛДНР. ВСУ действовали небольшими группами и были весьма ограничены в боеприпасах, сообщает издание.
Также отмечается, что бандеровцы малыми группами предпринимали попытки наступления на Красный Лиман со стороны Брусовки и Старого Каравана. Армия России пресекла попытки неонацистов форсировать Северский Донец.
Под Ямполем ВСУ провели безуспешные попытки атак. То же самое произошло и со стороны Дзержинска
Объединённая армия сейчас у окраин Артемовска. Битва идёт за каждый метр территории. Но наступление ВС РФ продолжается.
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Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.