Арестович о соглашении с НАТО по поводу России: "Закрыть вопрос с таким соседом"

Алексей Арестович рассказал, как Североатлантический альянс планирует отучить Россию от "авантюр", подобных спецоперации на Украине.

Украинский военный аналитик упрекнул Россию в том, что она нарушила все международные договорённости, тем самым разрушив систему безопасности в Европе.

"Так как РФ не намерена принимать правила цивилизованного мира, мы должны сделать так, чтобы она не могла повторить подобную авантюру в обозримом будущем", — написал советник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович заявил, что российская армия пока не представляет угрозы для Европы, так как истощила свои силы на Украине. При этом военный обозреватель призвал "закрыть вопрос с таким соседом".

Согласно новому соглашению с НАТО, Украина будет наращивать военную мощь.

"До вступления в НАТО союзники предоставляют нам военную, экономическую, информационную и дипломатическую помощь в течении суток, в случае нападения на нас", — объяснил военный аналитик.

Ранее Алексей Арестович заявил, что после наступления ВСУ в Харьковской области Украина стала "донором безопасности" в Восточной Европе.