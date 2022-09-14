Алексей Арестович рассказал, как Североатлантический альянс планирует отучить Россию от "авантюр", подобных спецоперации на Украине.
Украинский военный аналитик упрекнул Россию в том, что она нарушила все международные договорённости, тем самым разрушив систему безопасности в Европе.
"Так как РФ не намерена принимать правила цивилизованного мира, мы должны сделать так, чтобы она не могла повторить подобную авантюру в обозримом будущем", — написал советник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Арестович заявил, что российская армия пока не представляет угрозы для Европы, так как истощила свои силы на Украине. При этом военный обозреватель призвал "закрыть вопрос с таким соседом".
Согласно новому соглашению с НАТО, Украина будет наращивать военную мощь.
"До вступления в НАТО союзники предоставляют нам военную, экономическую, информационную и дипломатическую помощь в течении суток, в случае нападения на нас", — объяснил военный аналитик.
Ранее Алексей Арестович заявил, что после наступления ВСУ в Харьковской области Украина стала "донором безопасности" в Восточной Европе.
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Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.