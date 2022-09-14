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Рогов: жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона

Силовые структуры

Мирные жители Запорожской области требуют раздать им оружие для борьбы с украинскими националистами. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, гражданское население призывает не допустить попыток контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). В интервью РИА Новости представитель ВГА отметил, что все жители региона негативно оценивают действия украинского президента Владимира Зеленского.

"К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие", — подчеркнул Рогов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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