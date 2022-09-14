Кнутов: в Харьковской области ВСУ использовали тактику времён Второй мировой

Националисты при контрнаступлении в Харьковской области использовали известную военную тактику, которую солдаты Вермахта использовали в 1941 году, а Красная Армия — в 1944-1945 гг.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, речь идёт об обходе укреплённых районов и сосредоточении сил в тылу с последующей атакой на незащищённые объекты.

У российской группировки в Харьковской области не было сплошной линии фронта, были хорошо укреплённые опорные пункты. Украинские неонацисты при помощи малых мобильных групп обошли их, отмечает аналитик.

"Это, как правило, два БМП, несколько бронеавтомобилей HMMWV, личный состав с ПТРК и ПЗРК и пулемёты крупнокалиберные. Если встречают сопротивление, тут же отступают, ищут места, где можно обойти. А потом в тылу уже сосредотачиваются и ведут боевые действия более крупной группировкой. Вот эта тактика показала эффективность", — в интервью изданию "Украина.ру" подытожил Кнутов.