Украинская армия за минувшие сутки дважды обстреляла территорию Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, во время атак погибли два человека. Отмечается, что основные удары были нанесены по Стаханову и Лисичанску.
"Со стороны ВСУ зафиксировали два обстрела с использованием РСЗО HIMARS, выпущено восемь ракет", — сказано в официальном релизе.
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