Военные ВСУ дважды за сутки обстреляли ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Украинская армия за минувшие сутки дважды обстреляла территорию Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК, во время атак погибли два человека. Отмечается, что основные удары были нанесены по Стаханову и Лисичанску.

"Со стороны ВСУ зафиксировали два обстрела с использованием РСЗО HIMARS, выпущено восемь ракет", — сказано в официальном релизе.