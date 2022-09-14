Эксперт о задействовании всех резервов РФ: "В меньшинстве врага не победить"

Общество не надо пугать всеобщей мобилизацией, поскольку резервов у Министерства обороны России достаточно.

Об этом сообщил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Он отметил, что необходимо анализировать, исправлять ошибки, допущенные в спецоперации. Также нужно и работать по повышению морально-психологического состояния солдат — на бойцах очень сказывается тот факт, что Россия пытается победить в меньшинстве.

"Не к доброму слову вспомню Арестовича — даже он уже даёт подсказки и вспоминает, что во время Великой Отечественной войны 2,5 млн этот фронт держали. Сейчас у нас меньше воюет солдат, чем у, казалось бы, обороняющихся украинцев", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

По его словам, нельзя пугать общество всеобщей мобилизацией. В армии России хватит резервов.

Скориков напомнил, что Минобороны РФ ранее заявляло, что в российской армии более миллиона человек, тем более, что много резервистов с опытом. Ситуация подсказывает, что пора задействовать серьёзные силы, подытожил аналитик.