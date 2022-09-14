Институт изучения войны из США: Украина терпит неудачи под Харьковом и Херсоном

Американский институт изучения войны представил очередной доклад о ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Согласно выводам экспертов, ВСУ на фронте терпят неудачи.

Специалисты из США отмечают, что украинские боевики безуспешно пытаются организовать контрнаступление вдоль линии Лиман — Ямполь — Белогоровка. Попытка ВСУ форсировать реку Оскилл в Харьковской области, чтобы закрепиться на плацдарме, так же закончилась провалом.

Тем временем союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают продвигаться к югу от Артёмовска и активизировали штурмовые действия по всей линии соприкосновения в ДНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинское командование срочно покидает Артёмовск, а все пункты управления ВСУ передислоцируются в город Часов Яр.