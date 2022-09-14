Ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" у Запорожской атомной станции при помощи ракет "Вихрь" уничтожили баржу с боевиками ВСУ.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ и отмечает, что в это время националисты пытались пересечь реку Днепр.
По информации ведомства, при выполнении боевого вылета группа боевых вертолётов "Аллигатор" получила данные о подразделении боевиков ВСУ. После этого была начата операция по ликвидации националистов, пытающихся форсировать Днепр и уничтожению наступающих сил у Запорожской АЭС.
Один из экипажей, используя поисково-прицельную систему, на удалении 15 километров зафиксировал цель — баржу с неонацистами.
Были выпущены две управляемые ракеты, после чего ведущий борт зафиксировал попадание в носовую часть судна. Ведомый борт зафиксировал удар по кормовой части баржи.
Объект был поражён и группа Ка-52 продолжила выполнять задачи по охране ЗАЭС.
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