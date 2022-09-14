Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ФСБ арестовала жителя Владивостока по подозрению в госизмене
Генерал США Ходженс: у Киева "есть потенциал" разместить ракеты возле Крыма
Москалькова предложила освобождать всех смертельно больных осуждённых
Рогов: Киев стягивает гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области
В Армении проходит акция с требованием отставки Пашиняна
GT: разговоры о поражении России и Китая — тайные желания западной элиты
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из гаубиц США
Военкор Коц заявил, что ситуация под Харьковом научила ВС РФ держать оборону
Гаспарян: России пора принудить Украину к капитуляции

Минобороны РФ: "Аллигаторы" Ка-52 уничтожили десант ВСУ у ЗАЭС

Силовые структуры

Ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" у Запорожской атомной станции при помощи ракет "Вихрь" уничтожили баржу с боевиками ВСУ.

Минобороны РФ: "Аллигаторы" Ка-52 уничтожили десант ВСУ у ЗАЭС

Об этом сообщает Министерство обороны РФ и отмечает, что в это время националисты пытались пересечь реку Днепр.

По информации ведомства, при выполнении боевого вылета группа боевых вертолётов "Аллигатор" получила данные о подразделении боевиков ВСУ. После этого была начата операция по ликвидации националистов, пытающихся форсировать Днепр и уничтожению наступающих сил у Запорожской АЭС.

Один из экипажей, используя поисково-прицельную систему, на удалении 15 километров зафиксировал цель — баржу с неонацистами.

Были выпущены две управляемые ракеты, после чего ведущий борт зафиксировал попадание в носовую часть судна. Ведомый борт зафиксировал удар по кормовой части баржи.

Объект был поражён и группа Ка-52 продолжила выполнять задачи по охране ЗАЭС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Силовые структуры
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Ольга Лебедева Сивков: единственная мобилизация, которая нам нужна, — это мобилизация руководства Ольга Лебедева Сергей Лебедев Американские бюджеты на русских костях Сергей Лебедев Любовь Степушова Помощь США Украине скоро иссякнет Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Последние материалы
Генерал США Ходженс: у Киева "есть потенциал" разместить ракеты возле Крыма
Москалькова предложила освобождать всех смертельно больных осуждённых
Рогов: Киев стягивает гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области
В Армении проходит акция с требованием отставки Пашиняна
GT: разговоры о поражении России и Китая — тайные желания западной элиты
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из гаубиц США
Военкор Коц заявил, что ситуация под Харьковом научила ВС РФ держать оборону
Скотт Риттер заявил, что НАТО несёт ответственность за конфликт на Украине
Гаспарян: России пора принудить Украину к капитуляции
В РФ продлили ограничение полётов в 11 аэропортов до 22 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников