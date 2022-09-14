Армия Украины за прошедшие сутки потеряла до 35 человек личного состава. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
По информации ведомства, союзным войскам также удалось уничтожить три бронетранспортёра (БТР) и четыре единицы специальной военной техники, принадлежащей Вооружённым силам Украины (ВСУ).
"Во время активных наступательных действий бойцов ЛНР противник понёс большие потери", — сказано в официальном релизе.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории республики работают агенты Службы безопасности Украины, которых завербовали ещё до начала российской спецоперации. Офицер подчеркнул: эти люди находились в "спящем режиме", однако сейчас они пытаются собрать данные о пунктах размещения российских солдат и маршрутах их передвижения.
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