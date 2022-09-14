Москва — это извечный враг Киева, и украинцам будет спокойно лишь тогда, когда Россия исчезнет навсегда.
Об этом сообщил экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.
"Мы уже победили морально и психологически. Осталось только красиво, спокойно без напряжения, без уничтожения наших городов вытеснить врага с наших территорий, сделать там демилитаризованную зону у наших границ и начать работать над нашей безопасностью в будущем", — в эфире YouTube-канала "Знай 24" заявил Ягун.
По его словам, данную проблему необходимо решать, поскольку Россия — это вечный враг, и после какого-то времени после "украинской победы" она опять поднимет голову.
И пока Российская Федерация не будет уничтожена в своём логове, чтобы не было больше такого государственного образования, которое сейчас есть, Киев не успокоится, подытожил Ягун.
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