Власти Херсонской области: регион сможет отразить любые попытки прорыва ВСУ

Вооружённые силы РФ в силах предотвратить попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. Об этом сообщил врио руководителя администрации региона Сергей Елисеев.

В эфире канала "Россия 24" он призвал игнорировать информацию об ухудшении обстановки под Херсоном, распространяемую киевским режимом. По его словам, на территории региона сохраняется стабильная обстановка.

Как пояснил Елисеев, российские военные надёжно защищают Херсонскую область от возможных атак со стороны боевиков ВСУ.

"У нас есть силы и средства для предотвращения любых попыток продвижения Украины в сторону Херсона", — указал врио главы администрации.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что российская армия повсеместно сдерживает наступление украинских войск на Херсонском направлении. Он подчеркнул: бойцы РФ удерживают свои позиции, продолжается укрепление подразделений.